МИД КНР призвал «не подливать масло в огонь» поставками кассетных боеприпасов Украине
Нельзя подливать масло в огонь в конфликте на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение США поставить кассетные боеприпасы Украине.
«Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Мао Нин назвала поставки такого вооружения безответственными и добавила, что передача кассетных боеприпасов «может легко вызвать гуманитарные проблемы». Дипломат подчеркнула, что Китай считает переговоры единственным верным способом разрешения конфликта на Украине.
В МИД КНР также обратили внимание, что решение Вашингтона не нашло поддержку во многих странах и вызвало обеспокоенность в мире.
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга сообщил, что Вашингтон принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме признали опасность такого вооружения для мирного населения, но отметили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации России на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон хочет ограничить неподконтрольные ему страны. Также он допустил, что такой шаг можно списать на то, что президент США Джой Байден – «больной старик», который «не ведает, что творит».
Решение США передать Украине кассетные боеприпасы также не поддержали несколько союзников страны по НАТО, включая Италию, Испанию и Великобританию. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин не должен стоять на пути США в вопросе поставок Украине такого вооружения, отметив, что Германия выступает против передачи Киеву кассетных боеприпасов из-за подписанной конвенции 2008 г.