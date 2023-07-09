Президент ФРГ: Берлин не должен мешать США поставлять кассетные боеприпасы Киеву

Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах. Ряд государств, включая Россию, Китай, Украину и США, не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам. Участники, ратифицировавшие международный договор, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно.