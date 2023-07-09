Президент ФРГ: Берлин не должен мешать США поставлять кассетные боеприпасы Киеву
Германия не должна стоять на пути США в вопросе поставок Украине кассетных боеприпасов. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF.
«В нынешней ситуации оно [правительство Германии] не может стоять на пути США», – сказал он комментируя решение США передать Украине кассетные боеприпасы.
При этом Штайнмайер отметил, что такой тип вооружения в Германии запрещен федеральным правительством, и подчеркнул, что ФРГ выступает против поставок. Президент ФРГ напомнил, что подписал конвенцию о запрете кассетных бомб в 2008 г. в Осло, будучи министром иностранных дел Германии. По его словам, он был «предвзят» в этих дебатах.
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Вашингтон направит Киеву кассетные боеприпасы. Он признал, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан, но, по словам Салливана, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
В тот же день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $800 млн. В него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах. Ряд государств, включая Россию, Китай, Украину и США, не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам. Участники, ратифицировавшие международный договор, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно.