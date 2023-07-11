Матвиенко не видит предпосылок для мирных переговоров по Украине
Предпосылок для мирного договора между Россией и Украиной нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Она отметила, что конфликт на Украине обсуждался в ходе переговоров с китайской стороной (делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Китае с рабочим визитом).
«Мы и Китай реалистично оцениваем происходящее. Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров», – заявила Матвиенко, общаясь с журналистами (цитата по ТАСС).
7 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса по Украине. Он уточнил, что в первую очередь, это из-за отрицания такой возможности Киевом и несклонности Вашингтона, который оказывает прямое влияние на руководство Украины.
При этом 6 июля Лукашенко сообщил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью. Он добавил, что Россия готова к переговорам и нужно пользоваться моментом, не ждать украинского наступления, так как «динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное».
Кремль уже и ранее неоднократно заявлял, что не видит предпосылок к мирным переговорам. Однако 20 июня Песков подчеркивал, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует.