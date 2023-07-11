Газета
Политика

Матвиенко не видит предпосылок для мирных переговоров по Украине

Ведомости

Предпосылок для мирного договора между Россией и Украиной нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Она отметила, что конфликт на Украине обсуждался в ходе переговоров с китайской стороной (делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Китае с рабочим визитом).

«Мы и Китай реалистично оцениваем происходящее. Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров», – заявила Матвиенко, общаясь с журналистами (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

7 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса по Украине. Он уточнил, что в первую очередь, это из-за отрицания такой возможности Киевом и несклонности Вашингтона, который оказывает прямое влияние на руководство Украины.

При этом 6 июля Лукашенко сообщил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью. Он добавил, что Россия готова к переговорам и нужно пользоваться моментом, не ждать украинского наступления, так как «динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное».

Кремль уже и ранее неоднократно заявлял, что не видит предпосылок к мирным переговорам. Однако 20 июня Песков подчеркивал, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных