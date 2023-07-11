Матвиенко не видит предпосылок для мирных переговоров по Украине

«Мы и Китай реалистично оцениваем происходящее. Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров», – заявила Матвиенко, общаясь с журналистами (цитата по ТАСС).