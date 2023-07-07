В Кремле пока не усматривают никаких перспектив для переговорного процесса с Украиной
Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о возможном начале переговоров осенью.
«На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем. Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей», – уточнил Песков.
Он подчеркнул, что в настоящий момент политико-дипломатические средства являются недоступными для достижения этих целей. «В первую очередь, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны, в первую очередь, Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом», – заявил Песков.
6 июля Лукашенко заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью. «Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы», – подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что Россия готова к переговорам и нужно пользоваться моментом, не ждать украинского наступления, так как «динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное».
Кремль уже неоднократно заявлял, что не видит предпосылок к мирным переговорам. При этом 20 июня Песков подчеркивал, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует.