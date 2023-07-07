В Кремле пока не усматривают никаких перспектив для переговорного процесса с Украиной

6 июля Лукашенко заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью. «Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы», – подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что Россия готова к переговорам и нужно пользоваться моментом, не ждать украинского наступления, так как «динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное».