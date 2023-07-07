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Политика

В Кремле пока не усматривают никаких перспектив для переговорного процесса с Украиной

Ведомости

Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о возможном начале переговоров осенью.

«На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем. Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей», – уточнил Песков.

Он подчеркнул, что в настоящий момент политико-дипломатические средства являются недоступными для достижения этих целей. «В первую очередь, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны, в первую очередь, Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом», – заявил Песков.

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6 июля Лукашенко заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью. «Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы», – подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что Россия готова к переговорам и нужно пользоваться моментом, не ждать украинского наступления, так как «динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное».

Кремль уже неоднократно заявлял, что не видит предпосылок к мирным переговорам. При этом 20 июня Песков подчеркивал, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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