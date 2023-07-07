Александр Лукашенко поделился своими представлениями о мирном процессе

Александр Лукашенко поделился своими представлениями о мирном процессеНо при этом не подтверждает присутствие основателя ЧВК на своей территории
На встрече с журналистами 6 июля Лукашенко заявил, что договорился в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. «Думаю, обсудим и эту проблему [ЧВК «Вагнер»], поскольку мы оказались вовлечены в ее разрешение, и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК «Вагнер». Думаю, это самая простая проблема, которая будет решена и решается», – заявил он в ответ на вопрос журналистов о судьбе компании.
По словам белорусского президента, окончательного решения по «Вагнеру» и передислокации подразделений в Белоруссию нет, оно будет приниматься в том числе с учетом позиции президента России. Не исключено, что с ЧВК [Минском] может быть заключен юридически обязывающий контракт, отметил Лукашенко: «На уровне закона или указа президента [Белоруссии] будут определены рамки, в которых будет действовать это подразделение».
Часть сотрудников ЧВК «Вагнер», очевидно, будут работать в качестве инструкторов, но как крупное целостное подразделение они на территории Белоруссии ее властям вряд ли нужны, считает редактор портала Military Russia, военный эксперт Дмитрий Корнев. По мнению руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, люди с опытом современных интенсивных боевых действий повысят боеспособность белорусской армии.
По словам Корнева, если верить в реальность угрозы рейдов диверсионно-разведывательных групп, воюющих в составе ВСУ, полка имени Калиновского, то «Вагнер» как целостная структура могла бы помочь, но такая угроза сейчас невысока. С этим согласен и Межевич: по его словам, в числе приоритетов использования вагнеровцев операции на границах Белоруссии на последнем месте. «Скорее Лукашенко планирует использовать ЧВК за рубежом», – полагает Корнев.
Межевич считает, что таким «зарубежьем» скорее могла бы стать Африка, с которой в последнее время Минск усиливает сотрудничество. «Если вместе с белорусским бизнесом в Африке будет присутствовать усиление в виде ЧВК, которая пользуется репутацией на континенте, это поможет продвижению экономических интересов Минска», – считает Межевич.
«Мы ни на кого нападать не собираемся. С нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК «Вагнер», они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы»
В преддверии переговоров с Путиным Лукашенко планирует выторговать дополнительные преференции от России, полагает политолог Андрей Суздальцев. «На самом деле «Вагнеру» нечего делать на территории Белоруссии: они зарабатывают большие деньги за счет работы на территории Африки. Поэтому белорусскому президенту нечего предложить им», – сказал эксперт.
Но вес Минска в регионе серьезно повышается, считают эксперты. Польское руководство 27 июня выразило обеспокоенность: президент Анджей Дуда назвал «перемещение ЧВК «Вагнер» в соседнюю страну «негативным сигналом». Президент Литвы Гитанас Науседа 29 июня заявил, что также «крайне обеспокоен» этим.
60 000 солдат
по оценке президента Александра Лукашенко, насчитывала белорусская армия в 2022 г. Еще 15 000 составлял гражданский персонал. Мобилизационный резерв Белоруссии аналитический ежегодник Military Balance на 2022 г. оценивал в 289 000 человек при населении 9,3 млн человек.
Межевич отмечает, что Белоруссия может получить дополнительный рычаг психологического давления на западных соседей – страны Балтии и Польшу. Он уже появился после размещения на ее территории тактического ядерного оружия (ТЯО).
Сам Лукашенко 6 июля сказал об исключительно оборонительных целях перемещения ТЯО. Хотя в рамках Союзного государства может быть сформирован условный аналог «группы ядерного планирования НАТО» и в целом, вероятно, при планировании боевого применения у белорусской стороны будет право голоса, считает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Лукашенко в целом «хочет победить в конфликте, в котором не участвует», замечает Суздальцев: «С одной стороны, он выступает в качестве военного союзника России. С другой – хочет взять на себя роль модератора в будущем переговорном процессе Москвы и Киева, чтобы выйти из международной изоляции. Но пока использовать эту историю в свою пользу у него не получается».
Белорусский президент сказал журналистам 6 июля, что «к осени должна ситуация измениться и мы начнем говорить за столом переговоров»: «Может, не в сентябре, чуть позже».