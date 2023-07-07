Александр Лукашенко поделился своими представлениями о мирном процессе

«Мы ни на кого нападать не собираемся. С нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК «Вагнер», они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы»

Александр Лукашенко президент Белоруссии