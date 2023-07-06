Лукашенко допустил начало переговоров по Украине осенью

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок к мирным переговорам нет. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что есть определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается. При этом 20 июня он подчеркивал, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует.