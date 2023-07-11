СМИ: ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что ВСУ атаковали город в 17:15. По предварительной информации, Киев применил кассетные боеприпасы. В частности, прилеты зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, добавили в оперативных службах.
Ранее сегодня член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об обстреле Токмака. По его словам, в городе прозвучала серия взрывов. Предварительно, Токмак обстреляли из РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила часть ракет, заявил Рогов.
На прошлой неделе, 7 июля, Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сегодня назвала военным преступление решение о поставке такого вида вооружения. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра. По его словам, Россия имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов и они гораздо эффективнее, чем американские.