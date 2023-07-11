Трамп выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине
Действующий президент США Джо Байден должен прекратить подталкивать мир к Третьей мировой войне, ему следует попытаться урегулировать конфликт на Украине, а не отправлять Киеву кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп. Сообщение опубликовано на сайте политика.
«Джо Байдену не следует еще больше подталкивать нас к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, – он должен попытаться положить конец войне и остановить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией», – сказал Трамп.
Политик отметил, что неразорвавшиеся боеприпасы «будут убивать и калечить» мирное население еще «в течение десятилетий» после окончания боевых действий. По его словам, довод американского лидера о дефиците обычных артиллерийских снарядов у США лишь указывает на необходимость «немедленной деэскалации» ситуации на Украине.
Трамп добавил, что «политика бесконечной войны» Байдена на Украине «чрезвычайно ослабила США». По его словам, от «унизительного признания» о нехватке боеприпасов у противников США «текут слюнки». В заключение Трамп призвал «остановить это безумие» и прекратить боевые действия на Украине.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сегодня назвала военным преступлением решение о поставке такого вида вооружения. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации.
Решение США не поддержали несколько союзников по НАТО, включая Италию, Испанию и Великобританию. В то же время президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин не должен мешать США поставлять Украине такое вооружение, отметив, что Германия выступает против передачи Киеву кассетных боеприпасов из-за подписанной конвенции 2008 г.