Газета
Политика

Трамп выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден должен прекратить подталкивать мир к Третьей мировой войне, ему следует попытаться урегулировать конфликт на Украине, а не отправлять Киеву кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп. Сообщение опубликовано на сайте политика.

«Джо Байдену не следует еще больше подталкивать нас к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, – он должен попытаться положить конец войне и остановить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией», – сказал Трамп.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Политик отметил, что неразорвавшиеся боеприпасы «будут убивать и калечить» мирное население еще «в течение десятилетий» после окончания боевых действий. По его словам, довод американского лидера о дефиците обычных артиллерийских снарядов у США лишь указывает на необходимость «немедленной деэскалации» ситуации на Украине. 

Трамп добавил, что «политика бесконечной войны» Байдена на Украине «чрезвычайно ослабила США». По его словам, от «унизительного признания» о нехватке боеприпасов у противников США «текут слюнки». В заключение Трамп призвал «остановить это безумие» и прекратить боевые действия на Украине. 

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сегодня назвала военным преступлением решение о поставке такого вида вооружения. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации. 

Ранее по теме: МИД КНР призвал «не подливать масло в огонь» поставками кассетных боеприпасов Украине

Решение США не поддержали несколько союзников по НАТО, включая Италию, Испанию и Великобританию. В то же время президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин не должен мешать США поставлять Украине такое вооружение, отметив, что Германия выступает против передачи Киеву кассетных боеприпасов из-за подписанной конвенции 2008 г. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных