Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска

Спустя полчаса он сообщил еще об одном ударе по городу. Российская ПВО смогла отразить большую часть ракет над морем в районе Бердянского торгового морского порта, отметил Рогов. По словам чиновника, один из снарядов попал по территории городского предприятия. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил он.