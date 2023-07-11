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Политика

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

По его словам, серия взрывов прозвучала в городе около 16:30. По предварительным данным, украинские военные ударили по Бердянску ракетами Storm Shadow. В результате сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Рогов не уточнил информацию о наличии пострадавших и разрушений. 

Спустя полчаса он сообщил еще об одном ударе по городу. Российская ПВО смогла отразить большую часть ракет над морем в районе Бердянского торгового морского порта, отметил Рогов. По словам чиновника, один из снарядов попал по территории городского предприятия. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил он.

Затем ВСУ обстреляли город Токмак, который находится в 103 км от Бердянска. По данным Рогова, предварительно, удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила часть ракет, заявил он.

Ранее по теме: Власти Бердянска сообщили о прогремевших взрывах в городе

Киев регулярно обстреливает приграничные регионы России. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионах введено военное положение. В июне глава государства в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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