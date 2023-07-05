Власти Бердянска сообщили о прогремевших взрывах в городе

4 июля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка погибли два человека. Позже он написал у себя в Telegram-канале, что пострадало 25 человек, в частности два ребенка – двухлетняя девочка и семилетний мальчик.