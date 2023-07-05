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Власти Бердянска сообщили о прогремевших взрывах в городе

Ведомости

В Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов, сообщили в администрации города.

«Киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», – говорится в сообщении.

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2 июня о взрывах в Бердянске сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Попадание пришлось по территории морского порта города, который расположен на побережье Азовского моря.

4 июля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка погибли два человека. Позже он написал у себя в Telegram-канале, что пострадало 25 человек, в частности два ребенка – двухлетняя девочка и семилетний мальчик.

В июне президент России Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов России. В состав РФ четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли осенью 2022 г. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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