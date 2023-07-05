Власти Бердянска сообщили о прогремевших взрывах в городе
В Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов, сообщили в администрации города.
«Киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», – говорится в сообщении.
2 июня о взрывах в Бердянске сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Попадание пришлось по территории морского порта города, который расположен на побережье Азовского моря.
В июне президент России Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов России. В состав РФ четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли осенью 2022 г. С 19 октября в регионах введено военное положение.