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При обстреле Донецка погибли два человека

Ведомости

В результате обстрела Донецка армией Украины погибли два человека, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрелов со стороны противника территории республики погибли два человека в Петровском районе Донецка. Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь», – написал он у себя в Telegram-канале. Кроме того, были повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

25 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по центру города погиб один человек. В целом город уже много лет подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

В апреле президент России Владимир Путин поставил задачу перед властями ДНР «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов» Донецка. 14 июня президент в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов России. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал слова Путина о «санитарной зоне» на Украине

Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по итогам референдумов в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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