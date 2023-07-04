При обстреле Донецка погибли два человека
В результате обстрела Донецка армией Украины погибли два человека, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«В результате обстрелов со стороны противника территории республики погибли два человека в Петровском районе Донецка. Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь», – написал он у себя в Telegram-канале. Кроме того, были повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
25 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по центру города погиб один человек. В целом город уже много лет подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.
В апреле президент России Владимир Путин поставил задачу перед властями ДНР «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов» Донецка. 14 июня президент в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов России.
Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по итогам референдумов в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.