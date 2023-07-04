При обстреле Донецка погибли два человека

«В результате обстрелов со стороны противника территории республики погибли два человека в Петровском районе Донецка. Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь», – написал он у себя в Telegram-канале. Кроме того, были повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.