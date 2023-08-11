Антонов назвал цинизмом заявления США о «надлежащем» применении кассетных боеприпасов Киевом
Заявление Пентагона об использовании кассетных боеприпасов Киевом «надлежащим образом» является цинизмом. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«Хотелось бы знать, имеется ли в виду «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – возмутился дипломат.
Антонов отметил, что Украина и США, поставляющие вооружение Киеву, одинаково несут ответственность за гибель «сотен детей», убийство журналистки и дочери консервативного философа Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также за покушение на писателя Захара Прилепина. Посол заявил, что регулярные обстрелы жилых кварталов, атаки Крымского моста, подрыв Каховской ГЭС, аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и обстрелы Запорожской АЭС также лежат «на совести» Киева.
Накануне, 10 августа, CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Киев представил Вашингтону первый доклад о применении кассетных боеприпасов. По словам источника, Украина отчиталась о количестве выпущенных снарядов, а также о пораженных целях. Конкретные цифры собеседник телеканала назвать отказался. Позже минобороны США подтвердило ТАСС, что Киев передал Вашингтону такой документ.
В тот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США есть данные о применении кассетных боеприпасов Киевом «надлежащим образом».
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Кроме того, одним из условий передачи было предоставление отчетов о применении вооружения.
22 июля Минобороны РФ заявило, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами группу журналистов, в результате погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев. Остальные журналисты были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Журавлева орденом Мужества посмертно.