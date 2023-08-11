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Антонов назвал цинизмом заявления США о «надлежащем» применении кассетных боеприпасов Киевом

Ведомости

Заявление Пентагона об использовании кассетных боеприпасов Киевом «надлежащим образом» является цинизмом. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии. 

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – возмутился дипломат. 

Антонов отметил, что Украина и США, поставляющие вооружение Киеву, одинаково несут ответственность за гибель «сотен детей», убийство журналистки и дочери консервативного философа Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также за покушение на писателя Захара Прилепина. Посол заявил, что регулярные обстрелы жилых кварталов, атаки Крымского моста, подрыв Каховской ГЭС, аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и обстрелы Запорожской АЭС также лежат «на совести» Киева.  

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Накануне, 10 августа, CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Киев представил Вашингтону первый доклад о применении кассетных боеприпасов. По словам источника, Украина отчиталась о количестве выпущенных снарядов, а также о пораженных целях. Конкретные цифры собеседник телеканала назвать отказался. Позже минобороны США подтвердило ТАСС, что Киев передал Вашингтону такой документ.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США есть данные о применении кассетных боеприпасов Киевом «надлежащим образом». 

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Кроме того, одним из условий передачи было предоставление отчетов о применении вооружения.

22 июля Минобороны РФ заявило, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами группу журналистов, в результате погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев. Остальные журналисты были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Журавлева орденом Мужества посмертно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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