Антонов назвал цинизмом заявления США о «надлежащем» применении кассетных боеприпасов Киевом

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – возмутился дипломат.