Минобороны заявило об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов
Российские журналисты в субботу, 22 июля, попали под обстрел украинских военных в Запорожской области, пострадали четыре человека, военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Ранее о гибели Журавлева писало агентство «РИА Новости». Кроме того, ранения при обстреле получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. О ранении своих сотрудников сообщили «Известия»: пострадали корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны, ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов «Известий» и «РИА Новости» около полудня. Журналисты, как отмечается, готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Журавлев получил ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, он умер во время эвакуации, добавили в оборонном ведомстве. Остальные пострадавшие журналисты находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.