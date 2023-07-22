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Минобороны заявило об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов

Ведомости

Российские журналисты в субботу, 22 июля, попали под обстрел украинских военных в Запорожской области, пострадали четыре человека, военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее о гибели Журавлева писало агентство «РИА Новости». Кроме того, ранения при обстреле получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. О ранении своих сотрудников сообщили «Известия»: пострадали корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. 

По данным Минобороны, ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов «Известий» и «РИА Новости» около полудня. Журналисты, как отмечается, готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

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«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении. 

Журавлев получил ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, он умер во время эвакуации, добавили в оборонном ведомстве. Остальные пострадавшие журналисты находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. 

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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