В ЛНР заявили об ударе по Луганску кассетными боеприпасами
Украинские военные ударили по Луганску ракетой с кассетной частью, считает подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, жители города услышали работу ПВО на юго-западе около 10:00 часов, после чего были «раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов».
«Могу предположить, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Но какая именно была использована ракета украинскими боевиками, не могу пока сказать точно», – сказал Марочко ТАСС.
«РИА Новости» писали, что серия взрывов произошла в районе Южных кварталов на окраине Луганска. Власти региона о последствиях пока не сообщали.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.