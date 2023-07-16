Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением

«У них не хватает [боеприпасов], и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучше, как предложить использование кассетных боеприпасов. Хочу отметить, что в РФ достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости», – сказал глава государства.