Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением
К поставке Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине стоит относиться как к преступлению, США сами ранее называли их использование преступлением, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», – сказал президент.
По мнению Путина, решение о поставках принимаются «не от хорошей жизни», а из-за отсутствия боеприпасов. Президент привел данные, согласно которым украинская армия тратит за сутки боевых действий «до 5000-6000 снарядов 155-го калибра», при этом США производят их 15 000 в месяц.
«У них не хватает [боеприпасов], и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучше, как предложить использование кассетных боеприпасов. Хочу отметить, что в РФ достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Москва не применяла эти боеприпасы, даже «несмотря на известную нехватку в определенный период времени». «Конечно, если они будут применять против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», – сказал он.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине.
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра.