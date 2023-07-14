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Политика

Палата представителей США отклонила поправку о запрете поставок Киеву кассетных боеприпасов

Ведомости

Палата представителей США не приняла поправку о запрете на продажу и передачу Киеву кассетных боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Инициатива принадлежит демократу Саре Джейкобс. Ранее к инициативе также присоединился член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц. Поправку предлагалось внести к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Ее поддержали 147 конгрессменов, однако 276 высказались против.

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22 июня комитет по делам вооруженных сил палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета на $886,3 млрд, который включает в себя военную помощь Украине. В декабре 2022 г. президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере $858 млрд на 2023 финансовый год.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине.

В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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