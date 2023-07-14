Палата представителей США отклонила поправку о запрете поставок Киеву кассетных боеприпасов

22 июня комитет по делам вооруженных сил палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета на $886,3 млрд, который включает в себя военную помощь Украине. В декабре 2022 г. президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере $858 млрд на 2023 финансовый год.