Палата представителей США отклонила поправку о запрете поставок Киеву кассетных боеприпасов
Палата представителей США не приняла поправку о запрете на продажу и передачу Киеву кассетных боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования.
Инициатива принадлежит демократу Саре Джейкобс. Ранее к инициативе также присоединился член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц. Поправку предлагалось внести к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Ее поддержали 147 конгрессменов, однако 276 высказались против.
22 июня комитет по делам вооруженных сил палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета на $886,3 млрд, который включает в себя военную помощь Украине. В декабре 2022 г. президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере $858 млрд на 2023 финансовый год.
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра.