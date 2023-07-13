Пентагон подтвердил передачу ВСУ кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы, которые США обещали передать ВСУ, уже находятся на Украине, заявил журналистам директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Наши кассетные боеприпасы уже там», – приводит его слова «РИА Новости».
Военачальник при этом добавил, что на Украине уже находились такие боеприпасы, переданные для ВСУ третьими странами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь, комментируя вопросы журнала «Международная жизнь», напомнила, что решение о поставках кассетных боеприпасов вызвало критику и в западных странах, в том числе в самих США.
«Россия осознает, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, поэтому не использовала их в ходе специальной военной операции. Однако в случае применения ВСУ таких вооружений, будет вынуждена дать сопоставимый ответ», – отметила она.
На прошлой неделе, 7 июля, Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра. По его словам, Россия имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов и они гораздо эффективнее, чем американские. 11 июля российские СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили об обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.