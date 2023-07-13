Пентагон подтвердил передачу ВСУ кассетных боеприпасов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра. По его словам, Россия имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов и они гораздо эффективнее, чем американские. 11 июля российские СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили об обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.