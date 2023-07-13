Чем для Украины закончился саммит НАТО в Вильнюсе

Чем для Украины закончился саммит НАТО в ВильнюсеСтраны G7 пообещали поставки оружия, но дата вступления Киева в альянс осталась неизвестна
Страны G7 по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля приняли совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины и пообещали ей «постоянно» оказывать оперативную военную и финансовую помощь «в случае будущего вооруженного нападения России», передает агентство AFP. Как сообщает газета Financial Times, конкретно речь идет об обязательствах Запада поставлять современную технику для армии, флота и ВВС Украины, усилить обмен разведывательными данными, расширить обучение украинских военных и их участие в совместных военных учениях. Об участии войск стран G7 в конфликте в документе не говорится.
«Мы будем работать с Украиной по конкретным обязательствам в сфере безопасности на двусторонней основе, чтобы гарантировать долгосрочные возможности (для Киева. – «Ведомости») защищать Украину сегодня и сдерживать Россию в будущем», – цитирует документ AFP. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 12 июля в эфире ABC News, что Украина «с высокой вероятностью» получит истребители F-16 от европейских стран, располагающих этими самолетами.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса обеспечить Украине долгосрочную поддержку. С соответствующим заявлением Столтенберг выступил на полях саммита НАТО в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы должны гарантировать, что, когда [конфликт] закончится, мы будем иметь достаточные механизмы для безопасности Украины», – подчеркнул генсек альянса.
В ответ на это Зеленский снова посетовал, что его страну не пригласили в НАТО по итогам вильнюсского саммита. Важность гарантий безопасности, которые предоставит Запад, Зеленский признал, но добавил, что они не должны создаваться «вместо членства в НАТО». Итоги саммита украинский лидер оценил как хорошие, при этом снова отметив, что в случае получения Киевом приглашения в альянс они были бы «идеальными».
Кроме того, 12 июля состоялось первое заседание совета Украина – НАТО, обещанного Зеленскому. Предполагается, что в новом органе члены альянса и Киев «заседают в качестве равноправных членов» для «продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО».
Приглашения в альянс и графиков по вступлению в НАТО Украине на саммите в Вильнюсе предоставлено не было. По словам Столтенберга, решение этих вопросов невозможно без предварительной остановки конфликта.
Москва негативно отреагировала на решение G7 о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это решение нарушает принцип неделимости безопасности. «То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации», – отметил Песков. Последствия таких действий, добавил он, могут быть «весьма и весьма негативными».
США неоднократно выражали готовность предоставить гарантии безопасности Украине по израильскому образцу, без членства в НАТО, отмечает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
«Решение на саммите в Вильнюсе скорее носит символический характер. Киев давно пытается получить долгосрочные юридические обязательства от членов альянса по защите Украины в случае военной агрессии», – сказал эксперт. Эти обязательства, по словам Барабанова, с точки зрения украинских властей, могут сыграть положительную роль в переговорах с Россией в случае возможной заморозки конфликта и дадут гарантии невозобновления боевых действий в будущем.
Совместное заявление лидеров G7 – попытка удовлетворить требования Зеленского без предоставления дорожной карты по членству его страны в НАТО, полагает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Это означает фиксацию обязательств государств альянса по поставкам военной техники, в том числе дальнобойных вооружений, истребителей F-16, передаче разведданных и т. д. Киеву, продолжает эксперт.
Скориков полагает, что по итогам саммита члены НАТО, вероятно, нарастят поставки вооружений украинской стороне: «Ранее об увеличении военной помощи Киеву заявил французский президент [Эмманюэль] Макрон, британский премьер [Риши] Сунак».
Вашингтон не против передать на нужды ВСУ кассетные боеприпасы, отмечает эксперт. Российская сторона подчеркивала, что ВСУ использовали их для ударов по гражданским объектам, есть риск повторения инцидентов и РФ будет с этим бороться.
То есть Украина, отмечает Скориков, «продолжит выполнять функцию фронтира в противостоянии России и Североатлантического альянса». При этом, по словам эксперта, решения на саммите в Вильнюсе не окажут серьезного влияния на характер украинского кризиса.
Аналогичное формальное значение имеет также решение о создании совета Украина – НАТО, уверен научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. «Эта институция не имеет практической пользы во взаимоотношениях Киева с Североатлантическим альянсом. Например, формально Украину добавят в формат заседания группы «Рамштайн» без права голоса или добавят одно протокольное мероприятие во время визита украинского чиновника, но сути это не меняет: Украину в военный блок принимать не собираются», – заключил эксперт.