Чем для Украины закончился саммит НАТО в Вильнюсе

В ответ на это Зеленский снова посетовал, что его страну не пригласили в НАТО по итогам вильнюсского саммита. Важность гарантий безопасности, которые предоставит Запад, Зеленский признал, но добавил, что они не должны создаваться «вместо членства в НАТО». Итоги саммита украинский лидер оценил как хорошие, при этом снова отметив, что в случае получения Киевом приглашения в альянс они были бы «идеальными».