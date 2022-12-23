Байден подписал военный бюджет США в размере $858 млрд

Помимо этого предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн — на помощь Украине. Помимо этого проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе — на эту цель будет выделено $6 млрд.