Байден подписал военный бюджет США в размере $858 млрд
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год в размере $858 млрд, передает пресс-служба Белого дома.
«В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон <...> об оборонном бюджете на 2023 финансовый год», — говорится в документе.
Указанный бюджет был одобрен сенатом. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны.
Помимо этого предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн — на помощь Украине. Помимо этого проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе — на эту цель будет выделено $6 млрд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что американский оборонный бюджет на рекордные $858 млрд является дестабилизирующим документом, который носит конфронтационный характер по отношению к России.