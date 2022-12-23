США намерены изымать российские активы для помощи Украине

При этом 22 декабря агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США опубликовало отчет о «финансовой активности российских олигархов» с 1 марта по 31 октября 2022 г., связанной, в свою очередь, с транзакциями, совершенными с января 2005 г. по октябрь 2022 г. В нем говорится лишь, что «несколько олигархов» перевели средства со счетов в России на счета в других странах, «в том числе Соединенные Штаты», на расходы, связанные с имуществом, как правило, «прямо перед или во время» СВО. Какие–либо конкретные цифры транзакций в публичной части отчета не называются.