США намерены изымать российские активы для помощи Украине

США намерены изымать российские активы для помощи УкраинеСенат одобрил соответствующую норму при принятии бюджета на 2023 год
Замороженные средства российских лиц могут быть конфискованы и направлены на ассигнования в рамках помощи Украине по линии оборонного бюджета США на 2023 г. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, одобренном в ночь на 23 декабря в американском сенате. В документе учтено выделение $44,9 млрд Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО.
Статья 5829 законопроекта дает полномочия генпрокурору США передавать госдепартаменту средства, вырученные после реализации имущества, конфискованного у попавших под блокирующие санкции лиц. Далее, следует из документа, внешнеполитическое ведомство после консультации с минфином и генпрокурором, предоставив в конгресс отчет о движениях связанных с данными активами средств, передает данные средства Украине.
Средства будут считаться ассигнованиями, выделяемыми в соответствии с американским законом об иностранной военной помощи от 1961 г. Предполагается, что подобные меры по передаче в счет Киева будут приниматься к любому имуществу россиян, арестованному во время или до начала действия данной нормы, но не позднее 1 мая 2025 г. В то же время соответствующая статья не раскрывает критерии для конфискации собственности российских лиц.
Точные объемы замороженных в США российских активов, которые могут подпасть под действие инициативы в случае ее прохождения через конгресс и одобрения американским президентом, не указаны. В конце июня 2022 г. минфин США сообщил, что «за 100 дней» с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине ведомственная «целевая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам» смогла заблокировать или заморозить активы россиян «на сумму более $30 млрд». Эти данные не обновлялись.
При этом 22 декабря агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США опубликовало отчет о «финансовой активности российских олигархов» с 1 марта по 31 октября 2022 г., связанной, в свою очередь, с транзакциями, совершенными с января 2005 г. по октябрь 2022 г. В нем говорится лишь, что «несколько олигархов» перевели средства со счетов в России на счета в других странах, «в том числе Соединенные Штаты», на расходы, связанные с имуществом, как правило, «прямо перед или во время» СВО. Какие–либо конкретные цифры транзакций в публичной части отчета не называются.
Вероятность превращения нормы о конфискации имущества российских лиц и реализации его в пользу финансирования военной помощи Украине по линии оборонного бюджета США в 2023 г. в закон крайне высока, говорит эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он напомнил, что норма касается активов, замороженных в соответствии с санкционным указом Джо Байдена № 14024 (по нему заблокировано подавляющее большинство российских лиц), а также № 14066, № 14039 и № 14068.
По основаниям указа Байдена № 14024 в санкционный SDN-список попали связанные с российскими лицами 13 воздушных судов и 91 морское судно, включая яхты Dilbar, Madame Gu, Alfa Nero, Graceful и другие, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному санкционному праву Сергей Гландин. Таким образом, если говорить об активах российских лиц в США, которые могут быть конфискованы в случае одобрения законопроекта и затем средствами от их реализации может быть проспонсирована помощь Украине, то речь в первую очередь идет именно о соответствующих самолетах и судах, считает Гландин.
«Пока неясно, подлежит ли конфискации вся собственности или изыматься будет только собственность отдельных лиц по усмотрению минюста США», — отметил Тимофеев. По его словам, в случае утверждения нормы в виде закона российским собственникам замороженных активов уже не придется рассчитывать на то, что их им вернут после снятия санкций. «При таком развитии ситуации оплата масштабной западной военной помощи Украине будет идти в том числе за российский счет», — отметил Тимофеев, предположив, что документ может пройти палату представителей и попасть на подпись к Джо Байдену уже «в ближайшее время».