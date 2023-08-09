Шойгу назвал военным преступлением передачу кассетных боеприпасов Киеву
Передача Украине кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией, является военным преступлением. Об этом в ходе заседания коллегии заявил министр обороны России Сергей Шоугу.
«В условиях нарастающего у вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», – сказал он, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Пентагоне признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте. При этом в Вашингтоне заявили, что Киев предоставил США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния». Шойгу ранее заявлял, что Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.
В ООН выступили против применения кассетных снарядов на Украине в день объявления об их передаче, 7 июля. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак отмечал, что Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2010 г.
Минобороны РФ и власти новых и приграничных регионов неоднократно сообщали об обстреле территорий Украиной кассетными боеприпасами. В частности, 6 августа врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк такими боеприпасами.