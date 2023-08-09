Шойгу назвал военным преступлением передачу кассетных боеприпасов Киеву

Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Пентагоне признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте. При этом в Вашингтоне заявили, что Киев предоставил США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».