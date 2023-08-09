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Шойгу назвал военным преступлением передачу кассетных боеприпасов Киеву

Ведомости

Передача Украине кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией, является военным преступлением. Об этом в ходе заседания коллегии заявил министр обороны России Сергей Шоугу.

«В условиях нарастающего у вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», – сказал он, его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Пентагоне признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте. При этом в Вашингтоне заявили, что Киев предоставил США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

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МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния». Шойгу ранее заявлял, что Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.

В ООН выступили против применения кассетных снарядов на Украине в день объявления об их передаче, 7 июля. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак отмечал, что Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2010 г.

Минобороны РФ и власти новых и приграничных регионов неоднократно сообщали об обстреле территорий Украиной кассетными боеприпасами. В частности, 6 августа врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк такими боеприпасами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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