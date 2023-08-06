Пушилин заявил об обстреле Донецка кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, полученным от США, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещенные методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы», – написал он.
На этот раз, добавил Пушилин, обстрелу подвергся микрорайон «Азотный». Всего за день было зафиксировано 40 обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых ранения различной степени тяжести получили пять человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, отметил глава региона.
5 августа ВСУ обстреляли Донецк с применением кассетных боеприпасов. Под обстрел попал в том числе Ворошиловский район города, где расположено здание Донецкого торгового университета. После обстрела там начался пожар.
ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области России подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Защита жителей Донбасса является одной из причин спецоперации, которая началась в феврале прошлого года.