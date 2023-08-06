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Пушилин заявил об обстреле Донецка кассетными боеприпасами

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, полученным от США, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещенные методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы», – написал он.

На этот раз, добавил Пушилин, обстрелу подвергся микрорайон «Азотный». Всего за день было зафиксировано 40 обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых ранения различной степени тяжести получили пять человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, отметил глава региона.

Ранее по теме: Украина обстреляла Донецк кассетными боеприпасами

5 августа ВСУ обстреляли Донецк с применением кассетных боеприпасов. Под обстрел попал в том числе Ворошиловский район города, где расположено здание Донецкого торгового университета. После обстрела там начался пожар.

ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области России подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Защита жителей Донбасса является одной из причин спецоперации, которая началась в феврале прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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