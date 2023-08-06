Пушилин заявил об обстреле Донецка кассетными боеприпасами

На этот раз, добавил Пушилин, обстрелу подвергся микрорайон «Азотный». Всего за день было зафиксировано 40 обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых ранения различной степени тяжести получили пять человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, отметил глава региона.