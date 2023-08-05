Украина обстреляла Донецк кассетными боеприпасами

В начале июля Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В американском оборонном ведомстве тогда признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине. В Белом доме заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния», а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.