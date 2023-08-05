Украина обстреляла Донецк кассетными боеприпасами
Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), которые на этот раз применили кассетные боеприпасы для нанесения ударов по городу, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 22:05 – н.п. Нетайлово – г. Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетные)», – говорится в сообщении.
Всего, по данным представительства, в течение 5 августа ВСУ обстреливали территорию ДНР более 40 раз, применяя преимущественно натовские 155 мм снаряды. Согласно сообщениям СМИ, в Донецке после обстрела начался пожар в жилом секторе.
Ранее 5 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух женщин в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны Украины.
В начале июля Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В американском оборонном ведомстве тогда признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине. В Белом доме заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния», а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.
ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области России подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Защита жителей Донбасса является одной из причин спецоперации, которая началась в феврале прошлого года.