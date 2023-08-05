Пушилин сообщил о гибели двух женщин при обстреле Донецка и Горловки

ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. 9 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России.