Пушилин сообщил о гибели двух женщин при обстреле Донецка и Горловки
Две женщины в Донецке и Горловке погибли в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины - в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки», – написал он.
Еще девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке получили ранения. Десять домов и один объект инфраструктуры в Горловке, Донецке и Ясиноватой были повреждены. Всего зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ.
31 июля в результате обстрела Донецка погиб один человек, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. В результате атаки загорелись маршрутный автобус и две легковые машины. Под обстрел также попали Киевский и Куйбышевский районы.
ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. 9 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России.