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Пушилин сообщил о гибели двух женщин при обстреле Донецка и Горловки

Ведомости

Две женщины в Донецке и Горловке погибли в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины - в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки», – написал он.

Еще девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке получили ранения. Десять домов и один объект инфраструктуры в Горловке, Донецке и Ясиноватой были повреждены. Всего зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ.

31 июля в результате обстрела Донецка погиб один человек, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. В результате атаки загорелись маршрутный автобус и две легковые машины. Под обстрел также попали Киевский и Куйбышевский районы.

ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. 9 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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