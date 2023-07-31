Один человек погиб в результате обстрела Донецка
В результате обстрела Донецка погиб один житель, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», – написал он в своем Telegram-канале.
Об обстреле Ворошиловского района Кулемзин сообщил в 9:38 мск. По его словам, прилеты были зафиксированы в районе Дворца бракосочетаний. Позже мэр Донецка уточнил, что в результате атаки загорелись маршрутный автобус и две легковые машины. Под обстрел также попали Киевский и Куйбышевский районы.
ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 21:00 30 июля до 9:00 31 июля Донецк подвергся 21 обстрелу со стороны ВСУ, сообщил ранее сегодня Кулемзин. В результате в Куйбышевском районе погиб один мужчина 1992 года рождения, другой житель 1993 года рождения получил ранение. Кроме того, повреждения получили частные дома.
30 июля с 9:00 до 21:00 ВСУ обстреляли Донецк 24 раза, в результате чего пострадали два человека в Куйбышевском районе.