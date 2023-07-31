Один человек погиб в результате обстрела Донецка

ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 21:00 30 июля до 9:00 31 июля Донецк подвергся 21 обстрелу со стороны ВСУ, сообщил ранее сегодня Кулемзин. В результате в Куйбышевском районе погиб один мужчина 1992 года рождения, другой житель 1993 года рождения получил ранение. Кроме того, повреждения получили частные дома.