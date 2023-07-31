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Один человек погиб в результате обстрела Донецка

Ведомости

В результате обстрела Донецка погиб один житель, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», – написал он в своем Telegram-канале.

Об обстреле Ворошиловского района Кулемзин сообщил в 9:38 мск. По его словам, прилеты были зафиксированы в районе Дворца бракосочетаний. Позже мэр Донецка уточнил, что в результате атаки загорелись маршрутный автобус и две легковые машины. Под обстрел также попали Киевский и Куйбышевский районы.

ДНР, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 21:00 30 июля до 9:00 31 июля Донецк подвергся 21 обстрелу со стороны ВСУ, сообщил ранее сегодня Кулемзин. В результате в Куйбышевском районе погиб один мужчина 1992 года рождения, другой житель 1993 года рождения получил ранение. Кроме того, повреждения получили частные дома.

30 июля с 9:00 до 21:00 ВСУ обстреляли Донецк 24 раза, в результате чего пострадали два человека в Куйбышевском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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