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Два человека получили ранения в результате обстрела Донецка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк 24 раза с 9:00 по 21:00 30 июля, в результате чего ранения получили два человека, находившихся в Куйбышевском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе получили ранения девушка 2006 г. р. и женщина 1988 г. р.», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в этом же районе повреждения получили многоквартирные жилые дома, расположенные по ул. Куйбышева, снаряды задели газовую трубу, что привело к возгоранию.

По информации Кулемзина, всего ВСУ выпустили 80 снарядов калибра 155 мм и 5 ракет из РСЗО в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов столицы ДНР, а также пгт Александровка и с. Луганское.

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Донецкая народная республика, а также другие новые регионы и приграничные области подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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