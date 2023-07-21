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В ООН обеспокоились применением кассетных боеприпасов на Украине

Ведомости

ООН обеспокоена применением армией Украины кассетных боеприпасов, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться», – сказал представитель генсека на брифинге.

В ООН уже выступили против применения кассетных снарядов на Украине в день объявления об их передаче, 7 июля. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак отмечал, что Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2010 г. Ряд стран отказались от подписания соглашения, в их числе США, Китай, Россия и Украина.

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7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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