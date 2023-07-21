В ООН обеспокоились применением кассетных боеприпасов на Украине

В ООН уже выступили против применения кассетных снарядов на Украине в день объявления об их передаче, 7 июля. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак отмечал, что Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2010 г. Ряд стран отказались от подписания соглашения, в их числе США, Китай, Россия и Украина.