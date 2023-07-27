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Путин подписал указ о награждении военкора Журавлева орденом Мужества посмертно

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военкора «РИА Новостей» Ростислава Журавлева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Орденами также были награждены фотокорреспондент «РИА Новостей» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков. Команда журналистов попала под украинский обстрел 22 июля.

По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В оборонном ведомстве пояснили, что Журавлев скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Он умер во время эвакуации. Остальные журналисты были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

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23 июля Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста. В тот же день врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что журналистов представят к ордену «За заслуги перед Запорожской областью», погибшего Журавлева наградят посмертно. 25 июля председатель СКР Александр Бастрыкин также наградил Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста, заявил, что поддерживающие Украину США, которые поставили ВСУ кассетные бомбы, переступают все моральные границы.

7 июля в Белом доме объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила американским властям письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». В российском МИДе сочли такой шаг «жестом отчаяния», а в Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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