Путин подписал указ о награждении военкора Журавлева орденом Мужества посмертно

7 июля в Белом доме объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила американским властям письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». В российском МИДе сочли такой шаг «жестом отчаяния», а в Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.