Путин подписал указ о награждении военкора Журавлева орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военкора «РИА Новостей» Ростислава Журавлева. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Орденами также были награждены фотокорреспондент «РИА Новостей» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков. Команда журналистов попала под украинский обстрел 22 июля.
По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В оборонном ведомстве пояснили, что Журавлев скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Он умер во время эвакуации. Остальные журналисты были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.
23 июля Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста. В тот же день врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что журналистов представят к ордену «За заслуги перед Запорожской областью», погибшего Журавлева наградят посмертно. 25 июля председатель СКР Александр Бастрыкин также наградил Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста, заявил, что поддерживающие Украину США, которые поставили ВСУ кассетные бомбы, переступают все моральные границы.
7 июля в Белом доме объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила американским властям письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». В российском МИДе сочли такой шаг «жестом отчаяния», а в Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.