Попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят орденом
Корреспондентов «Известий» и «РИА Новости», попавших 22 июля под обстрел украинских военных, наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью», погибшего военкора наградят посмертно, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Группа журналистов попала под обстрел накануне, 22 июля. Военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила тогда пресс-служба Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
Балицкий сообщил, что после случившегося он находится на связи с медицинскими службами. Состояние пострадавших стабильное, они находятся в сознании и получают необходимую помощь, написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, Шиков, Польшаков и Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». «Ростислав Журавлев – посмертно», – добавил глава региона.
По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В ООН выразили соболезнования семье и друзьям погибшего военкора, а официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевские власти в терроре.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.