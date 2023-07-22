Представитель генсека ООН выразил соболезнования семье погибшего военкора Журавлева
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье и друзьям погибшего военкора Ростислава Журавлева, передают «РИА Новости».
«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», – заявил представитель генсека.
Российские журналисты «Известий» и «РИА Новости» попали под обстрел украинских военных в Запорожской области. Военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
21 июля Дюжаррик рассказал, что ООН обеспокоена применением армией Украины кассетных боеприпасов.