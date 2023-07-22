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Представитель генсека ООН выразил соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

Ведомости

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье и друзьям погибшего военкора Ростислава Журавлева, передают «РИА Новости».

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», – заявил представитель генсека.

Российские журналисты «Известий» и «РИА Новости» попали под обстрел украинских военных в Запорожской области. Военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Ранее по теме: В ООН обеспокоились применением кассетных боеприпасов на Украине

21 июля Дюжаррик рассказал, что ООН обеспокоена применением армией Украины кассетных боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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