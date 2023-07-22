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Политика

Захарова обвинила Киев в терроре после убийства журналиста кассетными бомбами

Ведомости

Украина продолжает политику преступного террора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель российского журналиста в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами», - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что страны Запада, поставляющие оружие Украине, спонсируют терроризм. А от международных структур, которые должны обращать внимание на подобные случаи, должной реакции не последует в силу их ангажированности.

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«Молчание таких институтов вовсе не означает, что злу выдана индульгенция на убийства и стремление заглушить неудобную правду. Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание», – заключила она.

Российские журналисты «Известий» и «РИА Новости» попали под обстрел украинских военных в Запорожской области, пострадали четыре человека. Военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила ранее сегодня пресс-служба Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы. В американском оборонном ведомстве тогда признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине. Данные боеприпасы уже доставлены на Украину и применяются украинскими военными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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