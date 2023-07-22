Захарова обвинила Киев в терроре после убийства журналиста кассетными бомбами

7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы. В американском оборонном ведомстве тогда признали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине. Данные боеприпасы уже доставлены на Украину и применяются украинскими военными.