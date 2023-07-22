Полянский: США переступают все моральные границы
США переступают все моральные границы, заявил в своем Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель в зоне спецоперации военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева, который в субботу, 22 июля, попал под обстрел кассетными боеприпасами.
«Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, что в американском обществе думают о том, что их страна переступает все моральные границы в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим. Похоже, что истеблишмент США может только поучать других», – написал он.
Российские журналисты «Известий» и «РИА Новости» попали под обстрел украинских военных в Запорожской области, пострадали четыре человека. Военкор Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщила ранее сегодня пресс-служба Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.