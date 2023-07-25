Захарова ответила на заявление постпреда США при ОБСЕ об убийстве военкора Журавлева

«Постпред США при ОБСЕ о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева от украинского обстрела: мы осуждаем любые атаки на представителей прессы. Во-первых, у “любых атак” есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим», – написала она у себя в Telegram-канале.