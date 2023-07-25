Захарова ответила на заявление постпреда США при ОБСЕ об убийстве военкора Журавлева
Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на российских военкоров в зоне спецоперации.
«Постпред США при ОБСЕ о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева от украинского обстрела: мы осуждаем любые атаки на представителей прессы. Во-первых, у “любых атак” есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим», – написала она у себя в Telegram-канале.
По ее словам, США прямо спонсируют «террористическую деятельность киевской шайки», что означает, что они «никак не могут “осуждать атаки”, производимые на их собственные средства», добавила она.
22 июля группа журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами в зоне проведения спецоперации на Украине. В результате атаки погиб военкор «РИА Новостей» Ростислав Журавлев, фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский получил ранения. Также пострадали сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. Сегодня, 25 июля, председатель СКР Александр Бастрыкин наградил Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.