СК посмертно наградил медалью военкора «РИА Новости»

«Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях», – отметили в ведомстве. Награду вручат семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге.