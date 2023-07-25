СК посмертно наградил медалью военкора «РИА Новости»
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении посмертно военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях», – отметили в ведомстве. Награду вручат семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге.
Военкор «РИА Новости» попал под обстрел в зоне спецоперации 22 июля вместе с группой журналистов. По данным Минобороны, он скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Ранения также получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.