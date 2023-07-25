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СК посмертно наградил медалью военкора «РИА Новости»

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении посмертно военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях», – отметили в ведомстве. Награду вручат семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге.

Военкор «РИА Новости» попал под обстрел в зоне спецоперации 22 июля вместе с группой журналистов. По данным Минобороны, он скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Ранения также получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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