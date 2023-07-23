СК возбудил уголовное дело по факту гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора Ростислава Журавлева в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить Журавлева к ведомственной награде – медали «Доблесть и отвага» – посмертно.
Группа российских журналистов попала под обстрел в зоне спецоперации 22 июля. Военкор «РИА Новостей» Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщили тогда в Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В ООН выразили соболезнования семье и друзьям погибшего военкора, а официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевские власти в терроре.