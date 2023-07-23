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СК возбудил уголовное дело по факту гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора Ростислава Журавлева в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить Журавлева к ведомственной награде – медали «Доблесть и отвага» – посмертно.

Группа российских журналистов попала под обстрел в зоне спецоперации 22 июля. Военкор «РИА Новостей» Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщили тогда в Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Ранее по теме: Захарова обвинила Киев в терроре после убийства журналиста кассетными бомбами

По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В ООН выразили соболезнования семье и друзьям погибшего военкора, а официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевские власти в терроре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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