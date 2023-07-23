СК возбудил уголовное дело по факту гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

Группа российских журналистов попала под обстрел в зоне спецоперации 22 июля. Военкор «РИА Новостей» Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщили тогда в Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.