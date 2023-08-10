CМИ сообщили о первом докладе Украины США об использовании кассетных боеприпасов
Киев представил Вашингтону первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
В докладе Украина отчиталась о количестве выпущенных снарядов, а также о пораженных целях. Конкретные цифры собеседник телеканала назвать отказался.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Кроме того, одним из условий передачи было предоставление отчетов о применении вооружения.
13 июля в Пентагоне заявили, что боеприпасы уже находятся на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.
20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что ВСУ начали использовать кассетные боеприпасы. Первые сообщения об обстрелах территорий, находящихся под контролем России, появились в СМИ 11 июля. Тогда ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области.
16 июля об ударе кассетными боеприпасами по Луганску сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. 22 июля Минобороны РФ заявило, что ВСУ обстреляли группу журналистов, в результате погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев. В начале августа Украина несколько раз атаковала кассетными боеприпасами Донецк.