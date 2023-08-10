CМИ сообщили о первом докладе Украины США об использовании кассетных боеприпасов

13 июля в Пентагоне заявили, что боеприпасы уже находятся на Украине. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.