В ООН призвали к прекращению поставок кассетных боеприпасов на Украину

29 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди жителей в регионе кратно выросло после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов. О применении их сообщают и в приграничных регионах. 26 августа в СКР сообщили, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Белгородской области, пострадали шесть человек.