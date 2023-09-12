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В ООН призвали к прекращению поставок кассетных боеприпасов на Украину

Ведомости

Сообщения о поставках кассетных боеприпасов на Украину вызывают беспокойство в ООН, их необходимо прекратить. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю», – сказала заместитель генсека (цитата по «РИА Новости»).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Уточнялось, что речь идет о комплексах ATACMS дальностью более 300 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

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29 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди жителей в регионе кратно выросло после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов. О применении их сообщают и в приграничных регионах. 26 августа в СКР сообщили, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Белгородской области, пострадали шесть человек.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. 21 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены применением армией Украины кассетных боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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