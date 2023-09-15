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СМИ: Зеленский и Байден могут встретиться на Генеральной Ассамблее ООН

Ведомости

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил телеканал NBC.

Где именно состоится встреча, в Нью-Йорке или в Белом доме, пока неясно, сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Выступления Байдена и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН запланированы на 19 сентября.

Последний раз лидеры двух стран встретились на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Зеленский оценил встречу с Байденом как содержательную. В частности, президенты обсудили поставки дальнобойных ракет для Украины.

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12 сентября Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

В начале июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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