СМИ: Зеленский и Байден могут встретиться на Генеральной Ассамблее ООН
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил телеканал NBC.
Где именно состоится встреча, в Нью-Йорке или в Белом доме, пока неясно, сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Выступления Байдена и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН запланированы на 19 сентября.
Последний раз лидеры двух стран встретились на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Зеленский оценил встречу с Байденом как содержательную. В частности, президенты обсудили поставки дальнобойных ракет для Украины.
12 сентября Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.
В начале июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.