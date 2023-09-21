Минобороны: системы ПВО сбили 75 украинских беспилотников за сутки

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах. За сутки украинские войска за сутки потеряли более 155 военных, в том числе диверсионно-разведывательную группу 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Калиново в ДНР ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.