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Минобороны: системы ПВО сбили 75 украинских беспилотников за сутки

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны в зоне ведения боевых действий уничтожили за сутки 75 дронов ВСУ. Это максимальное значение с начала спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. 

«Уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области; Волноваха, Артемовск, Золотаревка ДНР, Голиково, Лисичанск ЛНР, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области», – уточнили в Telegram-канале ведомства.

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Также за сутки системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow, четыре реактивных снаряда для РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. 

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах. За сутки украинские войска за сутки потеряли более 155 военных, в том числе диверсионно-разведывательную группу 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Калиново в ДНР ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь над Крымом и акваторией Черного моря системы ПВО сбили 19 украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожили над Белгородской и Орловской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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