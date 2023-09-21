Минобороны: системы ПВО сбили 75 украинских беспилотников за сутки
Российские системы противовоздушной обороны в зоне ведения боевых действий уничтожили за сутки 75 дронов ВСУ. Это максимальное значение с начала спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области; Волноваха, Артемовск, Золотаревка ДНР, Голиково, Лисичанск ЛНР, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области», – уточнили в Telegram-канале ведомства.
Также за сутки системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow, четыре реактивных снаряда для РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах. За сутки украинские войска за сутки потеряли более 155 военных, в том числе диверсионно-разведывательную группу 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Калиново в ДНР ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее Минобороны сообщало, что за ночь над Крымом и акваторией Черного моря системы ПВО сбили 19 украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожили над Белгородской и Орловской областями.