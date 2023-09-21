Газета
Политика

Песков: дата прямой линии с Путиным пока не определена

Ведомости

Кремль не назвал дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но она может состояться до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

В прошлом году прямой линии и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что мероприятие может быть объединено с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Летом «Коммерсантъ» писал, что прямая линия с президентом России в этом году может состояться в ноябре - декабре. Источник в администрации президента сообщал газете, что мероприятие планировали провести летом, однако оно не состоялось.

Прямую линию могут провести до объявления президентских выборов, которые Совет Федерации должен назначить в период с 8 по 17 декабря, уточнялось в материале. Выборы президента по закону должны пройти 17 марта 2024 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных