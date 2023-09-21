Песков: дата прямой линии с Путиным пока не определена
Кремль не назвал дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но она может состояться до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
В прошлом году прямой линии и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что мероприятие может быть объединено с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было.
Летом «Коммерсантъ» писал, что прямая линия с президентом России в этом году может состояться в ноябре - декабре. Источник в администрации президента сообщал газете, что мероприятие планировали провести летом, однако оно не состоялось.
Прямую линию могут провести до объявления президентских выборов, которые Совет Федерации должен назначить в период с 8 по 17 декабря, уточнялось в материале. Выборы президента по закону должны пройти 17 марта 2024 г.