«Фон дер Ляйен произнесла довольно примечательную речь. <...> Вспомнила, что его семья [Кисиды] родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 г. там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, – ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше – возложила трагедию Хиросимы... на Россию», – написала она.