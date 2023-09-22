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Политика

Захарова назвала ложными обвинения главы ЕК в адрес России по поводу Хиросимы

Ведомости

Обвинения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес России, связанные с трагедией в японской Хиросиме в 1945 г., являются ложными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

Захарова напомнила речь главы ЕК 21 сентября в ходе вручения наград аналитического центра при НАТО в адрес японского премьер-министра Фумио Кисиды. 

«Фон дер Ляйен произнесла довольно примечательную речь. <...> Вспомнила, что его семья [Кисиды] родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 г. там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, – ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше – возложила трагедию Хиросимы... на Россию», – написала она. 

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Захарова также привела слова председателя ЕК, где  она, говоря о трагедии Хиросимы, сказала, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие». Фон дер Ляйен заявила, что «это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен», – заявила Захарова.

Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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