Захарова назвала ложными обвинения главы ЕК в адрес России по поводу Хиросимы
Обвинения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес России, связанные с трагедией в японской Хиросиме в 1945 г., являются ложными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила речь главы ЕК 21 сентября в ходе вручения наград аналитического центра при НАТО в адрес японского премьер-министра Фумио Кисиды.
«Фон дер Ляйен произнесла довольно примечательную речь. <...> Вспомнила, что его семья [Кисиды] родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 г. там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, – ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше – возложила трагедию Хиросимы... на Россию», – написала она.
Захарова также привела слова председателя ЕК, где она, говоря о трагедии Хиросимы, сказала, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие». Фон дер Ляйен заявила, что «это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно».
«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен», – заявила Захарова.
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.