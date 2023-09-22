Лавров и Гутерриш обсудили аспекты сотрудничества России и ООН

Помимо этого стороны обсудили тему «реформирования ООН в целях ее адаптации к современным реалиям с акцентом на инициативу Гутерриша «Наша общая повестка»». В свою очередь Лавров подчеркнул важность учета мнений всех государств, входящих в состав ООН. Он также подтвердил, что Россия примет активное участие в дискуссиях на эту тему в рамках «Саммита будущего», который пройдет 23 сентября 2024 г., а также в подготовке итогового документа – «Пакта для будущего».