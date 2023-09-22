Лавров и Гутерриш обсудили аспекты сотрудничества России и ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях Генассамблеи ООН в том числе обсудили различные аспекты сотрудничества России и ООН. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«В центре внимания традиционно были наиболее острые международные проблемы, а также различные аспекты сотрудничества России и ООН», – сказано в сообщении.
В частности, Лавров напомнил, что руководство и все сотрудники ООН должны соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности и что документы ООН не могут содержать «двойных стандартов» применительно к различным территориям». Министр также обратился к Гутерришу с призывом «предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса».
Помимо этого стороны обсудили тему «реформирования ООН в целях ее адаптации к современным реалиям с акцентом на инициативу Гутерриша «Наша общая повестка»». В свою очередь Лавров подчеркнул важность учета мнений всех государств, входящих в состав ООН. Он также подтвердил, что Россия примет активное участие в дискуссиях на эту тему в рамках «Саммита будущего», который пройдет 23 сентября 2024 г., а также в подготовке итогового документа – «Пакта для будущего».
Лавров также призвал запустить процедуру арбитража в отношении США из-за того, что они нарушают обязательства, в том числе отказывают в визах дипломатам из России для участия в мероприятиях по линии ООН.
Встреча Лаврова и Гутерриша прошла 21 сентября на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Помимо Гутерриша министр иностранных дел России также провел встречи с председателем руководящего совета Йемена, министрами иностранных дел Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.