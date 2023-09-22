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Замглавкома ВКС заявил о планах по развертыванию средств ПРО в странах СНГ

Ведомости

На территории стран СНГ могут развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. 

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«Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств – участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Грехова, эти мероприятия направлены на «завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности». 

В настоящее время системы ПРО установлены только в России и Белоруссии, в то время как в состав объединенной системы ПВО СНГ также входят Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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