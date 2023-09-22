Замглавкома ВКС заявил о планах по развертыванию средств ПРО в странах СНГ
На территории стран СНГ могут развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.
«Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств – участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Грехова, эти мероприятия направлены на «завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности».
В настоящее время системы ПРО установлены только в России и Белоруссии, в то время как в состав объединенной системы ПВО СНГ также входят Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.