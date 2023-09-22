МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

Согласно данным МВД, Николюк и Драпатый уже находились в розыске. В частности, в ноябре 2016 г. СК предъявил заочное обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам гражданского населения в Донбассе, среди которых находился и Николюк. В том же месяце СК возбудил еще одно уголовное дело о преступлениях силовых структур Украины, одним из фигурантов этого дела оказался Драпатый.