МВД России объявило в розыск двух украинских генералов
МВД России объявило в розыск украинских генерал-майора Виктора Николюка и генерал-лейтенанта Михаила Драпатого, следует из карточек уголовного розыска.
Основанием для уголовного розыска является статья УК РФ. Какая именно – не уточняется.
В пресс-службе СК России сообщили, что Николюку и Драпатому уже заочно предъявлено обвинение. По данным ведомства, в 2017 и 2019 гг. они «осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины». Уточняется, что под их руководством населенные пункты ДНР и ЛНР попали под 70 обстрелов, в результате 154 человека погибли и получили ранения.
Согласно данным МВД, Николюк и Драпатый уже находились в розыске. В частности, в ноябре 2016 г. СК предъявил заочное обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам гражданского населения в Донбассе, среди которых находился и Николюк. В том же месяце СК возбудил еще одно уголовное дело о преступлениях силовых структур Украины, одним из фигурантов этого дела оказался Драпатый.
Николюку 47 лет, Драпатому – 40. В настоящее время Николюк является командующим подготовкой Сухопутных войск Украины, до марта 2023 г. он возглавлял оперативное командование «Север». Драпатый был командующим оперативной группировкой войск «Херсон».