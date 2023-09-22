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МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

Ведомости

МВД России объявило в розыск украинских генерал-майора Виктора Николюка и генерал-лейтенанта Михаила Драпатого, следует из карточек уголовного розыска. 

Основанием для уголовного розыска является статья УК РФ. Какая именно – не уточняется. 

В пресс-службе СК России сообщили, что Николюку и Драпатому уже заочно предъявлено обвинение. По данным ведомства, в 2017 и 2019 гг. они «осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины». Уточняется, что под их руководством населенные пункты ДНР и ЛНР попали под 70 обстрелов, в результате 154 человека погибли и получили ранения.

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Согласно данным МВД, Николюк и Драпатый уже находились в розыске. В частности, в ноябре 2016 г. СК предъявил заочное обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам гражданского населения в Донбассе, среди которых находился и Николюк. В том же месяце СК возбудил еще одно уголовное дело о преступлениях силовых структур Украины, одним из фигурантов этого дела оказался Драпатый. 

Николюку 47 лет, Драпатому – 40. В настоящее время Николюк является командующим подготовкой Сухопутных войск Украины, до марта 2023 г. он возглавлял оперативное командование «Север». Драпатый был командующим оперативной группировкой войск «Херсон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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