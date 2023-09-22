Турчак: глава исполкома «Единой России» Сидякин получит мандат депутата Госдумы

Госдума 19 сентября прекратила депутатские полномочия Кастюкевича. На сентябрьских выборах он был избран в облдуму по спискам партии, политик руководит региональным отделением «Единой России» в Херсонской области. Кастюкевич стал депутатом Госдумы в 2021 г., был избран от Воронежской области. В нижней палате парламента он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике.