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Турчак: глава исполкома «Единой России» Сидякин получит мандат депутата Госдумы

Ведомости

Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получил вакантный мандат депутата Госдумы. Об этом сообщил секретарь генсовета партии и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. 

«Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации нашего коллеги Игоря Кастюкевича. При этом продолжит руководить исполкомом партии», – написал он в своем Telegram-канале. 

Турчак уточнил, что решение было принято заочным голосованием генсовета. Он назвал Сидякина «проверенным бойцом», отметив, что тот с первых дней спецоперации на Украине участвовал в гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. Кроме того, политик работал на референдуме осенью 2022 г. 

По словам Турчака, благодаря работе Сидякина цифровые сервисы были внедрены в работу партии «на всех уровнях». Впервые их использовали в ходе прошедшей избирательной кампании, что «в известной степени» определило ее результаты, добавил он. 

«Ведомости» 19 сентября писали, что в качестве кандидатов на получение вакантного мандата депутата рассматриваются три человека, которые участвовали в выборах в Госдуму 2021 г. в составе списка «Единой России»: Сидякин, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и глава аппарата комитета Госдумы по бюджету Дмитрий Миненко.

Сидякин уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов от «Единой России», но сложил полномочия после того, как стал руководителем администрации главы Башкирии. В 2021 г. он стал руководителем ЦИК «Единой России».

Госдума 19 сентября прекратила депутатские полномочия Кастюкевича. На сентябрьских выборах он был избран в облдуму по спискам партии, политик руководит региональным отделением «Единой России» в Херсонской области. Кастюкевич стал депутатом Госдумы в 2021 г., был избран от Воронежской области. В нижней палате парламента он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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