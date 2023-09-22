Турчак: глава исполкома «Единой России» Сидякин получит мандат депутата Госдумы
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получил вакантный мандат депутата Госдумы. Об этом сообщил секретарь генсовета партии и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации нашего коллеги Игоря Кастюкевича. При этом продолжит руководить исполкомом партии», – написал он в своем Telegram-канале.
Турчак уточнил, что решение было принято заочным голосованием генсовета. Он назвал Сидякина «проверенным бойцом», отметив, что тот с первых дней спецоперации на Украине участвовал в гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. Кроме того, политик работал на референдуме осенью 2022 г.
По словам Турчака, благодаря работе Сидякина цифровые сервисы были внедрены в работу партии «на всех уровнях». Впервые их использовали в ходе прошедшей избирательной кампании, что «в известной степени» определило ее результаты, добавил он.
«Ведомости» 19 сентября писали, что в качестве кандидатов на получение вакантного мандата депутата рассматриваются три человека, которые участвовали в выборах в Госдуму 2021 г. в составе списка «Единой России»: Сидякин, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и глава аппарата комитета Госдумы по бюджету Дмитрий Миненко.
Сидякин уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов от «Единой России», но сложил полномочия после того, как стал руководителем администрации главы Башкирии. В 2021 г. он стал руководителем ЦИК «Единой России».
Госдума 19 сентября прекратила депутатские полномочия Кастюкевича. На сентябрьских выборах он был избран в облдуму по спискам партии, политик руководит региональным отделением «Единой России» в Херсонской области. Кастюкевич стал депутатом Госдумы в 2021 г., был избран от Воронежской области. В нижней палате парламента он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике.