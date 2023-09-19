На вакантное место в Госдуме претендуют три человека из списка «Единой России»

Миненко в свое время был первым замруководителя исполкома ОНФ по информполитике, затем перешел на пост замглавы ЦИК «ЕР», одновременно возглавив управление информации и массовых коммуникаций партии. В 2022 г. он перешел в Госдуму на пост руководителя аппарата комитета по бюджету и налогам. На выборах 2021 г. Миненко шел в списке «Единой России» по Ростовской области. Он занимал девятое место в группе – четверо из списка отказались переходить в думу, еще четверо стали депутатами.