На вакантное место в Госдуме претендуют три человека из списка «Единой России»На следующей неделе партия решит, кто станет депутатом вместо Кастюкевича
В качестве кандидатов на получение вакантного мандата депутата (прежде его занимал Игорь Кастюкевич) обсуждаются три человека, которые участвовали в выборах в Госдуму 2021 г. в составе списка «Единой России» («ЕР»). Как рассказали «Ведомостям» четыре источника (два в партии и два близких к администрации президента), это глава центрального исполкома «ЕР» Александр Сидякин, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и глава аппарата комитета Госдумы по бюджету Дмитрий Миненко.
Госдума 19 сентября приняла постановление о прекращении депутатских полномочий Кастюкевича (соответствующее заявление он написал 15 сентября). На сентябрьских выборах Кастюкевич, который руководит региональным отделением «ЕР» в Херсонской области, был избран в облдуму по спискам партии. Он должен перейти в Совет Федерации от заксобрания региона, писали «Ведомости» 18 сентября.
В Госдуму Кастюкевич, руководивший «молодежкой» ОНФ, избрался в 2021 г. по списку «ЕР» от Воронежской области. В региональной группе он занимал четвертое место. В нижней палате парламента занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике.
По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия, от которой избирался депутат, обязана в течение 14 дней предложить Центризбиркому (ЦИК) кандидата из той же региональной группы. Но если все претенденты откажутся, то партия может передать мандат кому угодно из списка кандидатов. В группе по Воронежской области еще четыре человека, которые не получили мандат.
Сидякин избирался в Госдуму в 2021 г. по региональной группе «Единой России» по Башкирии. В списке он занимал второе место после главы региона Радия Хабирова, но от мандата тогда отказался. Правда, по закону человек может изменить решение и взять мандат. Сидякин уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов от «Единой России», сложил полномочия после того, как стал руководителем администрации главы республики.
В 2021 г. он в стал руководителем ЦИК «ЕР». Предыдущий глава исполкома «Единой России» Александр Борисов стал депутатом Госдумы в 2021 г. Тогда в партии говорили, что согласно договоренностям, действующий глава ЦИК не совмещает полномочия с работой в парламенте. 19 октября 2022 г. «Ведомости» писали, что после смерти депутата Госдумы Николая Петрунина Сидякина называли среди претендентов на вакантный мандат вместе с руководителем центрального межрегионального координационного совета «Единой России» Андреем Парфеновым. Последний получил мандат.
Второй претендент на мандат, о котором говорят собеседники «Ведомостей» – это экс-руководитель РАЭК, а сейчас гендиректор АНО «Цифровая экономика» Плуготаренко. Он занимал на выборах депутатов Госдумы 2021 г. пятое место в группе по Ставропольскому краю у «ЕР». Трое из четверых до него мандаты получили, отказался от возможности поработать депутатом лишь глава региона Владимир Владимиров, возглавлявший региональную группу.
Миненко в свое время был первым замруководителя исполкома ОНФ по информполитике, затем перешел на пост замглавы ЦИК «ЕР», одновременно возглавив управление информации и массовых коммуникаций партии. В 2022 г. он перешел в Госдуму на пост руководителя аппарата комитета по бюджету и налогам. На выборах 2021 г. Миненко шел в списке «Единой России» по Ростовской области. Он занимал девятое место в группе – четверо из списка отказались переходить в думу, еще четверо стали депутатами.
Решение о передаче освободившегося мандата депутата Госдумы принимается центральным аппаратом партии, говорит один из собеседников. По его словам, в партии оценивают опыт и пользу кандидата, который получит мандат. Например, недавнюю передачу мандата Парфенову объясняли его опытом проведения региональных кампаний партии, добавляет он. По уставу решение о передаче мандата в рамках списка принимает генсовет «ЕР» по предложению бюро высшего совета партии.
Сидякин не ответил на звонки «Ведомостей». «Я максимально сконцентрирован на работе генеральным директором АНО «Цифровая экономика», – заявил Плуготаренко. Миненко отказался от комментариев.
В пресс-службе «Единой России» сказали, что решение о передаче мандата будет принято в ближайшее время.