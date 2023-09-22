Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в Telegram.
Гладков также рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района. В результате падения снарядов были выбиты окна в частном жилом доме, два автомобиля были посечены осколками.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 21 сентября в результате обстрела села Вязовое пострадал частный жилой дом, линии газо- и электроснабжения. В соседнем селе Репяховка после обстрела пропало электричество.
Атакам ВСУ также подвергаются другие регионы, в их числе Крым и Севастополь. Сегодня, 22 сентября, Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.