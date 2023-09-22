Газета
Политика

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду

Ведомости

На подлете к Белгороду силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в Telegram.

Гладков также рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района. В результате падения снарядов были выбиты окна в частном жилом доме, два автомобиля были посечены осколками.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Один военный числится пропавшим без вести

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 21 сентября в результате обстрела села Вязовое пострадал частный жилой дом, линии газо- и электроснабжения. В соседнем селе Репяховка после обстрела пропало электричество.

Атакам ВСУ также подвергаются другие регионы, в их числе Крым и Севастополь. Сегодня, 22 сентября, Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных