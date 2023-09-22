В США предъявили обвинения в коррупции сенатору Менендесу

Менендес – один из инициаторов антироссийских санкций. Газета называет его одним из самых влиятельных демократов Вашингтона. В 2015 г. Менендесу уже было предъявлено обвинение во взяточничестве. Но присяжные не смогли вынести вердикт, суд оправдал сенатора по нескольким обвинениям, а остальные отклонил минюст.