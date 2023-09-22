В США предъявили обвинения в коррупции сенатору Менендесу
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинение в коррупции главе комитета по иностранным делам сената США Роберту Менендесу, следует из сообщения ведомства в соцсети X.
В уголовном деле также фигурирует супруга сенатора Надин Менендес. По версии обвинения, у них были коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси.
The New York Times со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что всего обвинение предъявлено по трем пунктам. В частности, сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США. Также он пытался повлиять на уголовное расследование в отношении двух бизнесменов.
В документе говорится, что сенатор и его супруга «получали взятки на сотни тысяч долларов, в том числе наличные, золотые слитки, роскошные автомобили и др.», отмечает газета.
Менендес – один из инициаторов антироссийских санкций. Газета называет его одним из самых влиятельных демократов Вашингтона. В 2015 г. Менендесу уже было предъявлено обвинение во взяточничестве. Но присяжные не смогли вынести вердикт, суд оправдал сенатора по нескольким обвинениям, а остальные отклонил минюст.