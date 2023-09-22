Газета
Политика

В США предъявили обвинения в коррупции сенатору Менендесу

Ведомости

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинение в коррупции главе комитета по иностранным делам сената США Роберту Менендесу, следует из сообщения ведомства в соцсети X.

В уголовном деле также фигурирует супруга сенатора Надин Менендес. По версии обвинения, у них были коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси.

The New York Times со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что всего обвинение предъявлено по трем пунктам. В частности, сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США. Также он пытался повлиять на уголовное расследование в отношении двух бизнесменов.

В документе говорится, что сенатор и его супруга «получали взятки на сотни тысяч долларов, в том числе наличные, золотые слитки, роскошные автомобили и др.», отмечает газета.

Менендес – один из инициаторов антироссийских санкций. Газета называет его одним из самых влиятельных демократов Вашингтона. В 2015 г. Менендесу уже было предъявлено обвинение во взяточничестве. Но присяжные не смогли вынести вердикт, суд оправдал сенатора по нескольким обвинениям, а остальные отклонил минюст.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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