Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло четыре взрыва, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения», – рассказал он, выразив надежду на то, что город в скором времени будет освобожден.
О взрывах в Запорожье сообщали и украинские СМИ, также там была объявлена воздушная тревога.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. В настоящее время Россия контролирует порядка 70% Запорожской области.