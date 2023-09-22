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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Ведомости

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло четыре взрыва, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения», – рассказал он, выразив надежду на то, что город в скором времени будет освобожден.

О взрывах в Запорожье сообщали и украинские СМИ, также там была объявлена воздушная тревога.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. В настоящее время Россия контролирует порядка 70% Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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