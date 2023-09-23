СМИ узнали о переговорах США и Вьетнама по поставкам F-16

При этом обсуждение пока находится на ранней стадии, детали прорабатываются. Чиновники не исключают, что поставка может и не состояться. В то же время США могут предложить Вьетнаму специальные финансовые условия для закупки дорогостоящего оружия – с целью снижения «зависимости Ханоя от более бюджетных вооружений российского производства».