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СМИ узнали о переговорах США и Вьетнама по поставкам F-16

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму истребителей F-16 в рамках крупного пакета вооружений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Сделка, по словам собеседников, может завершить новый этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем. Соглашение могут заключить в течение следующего года.

При этом обсуждение пока находится на ранней стадии, детали прорабатываются. Чиновники не исключают, что поставка может и не состояться. В то же время США могут предложить Вьетнаму специальные финансовые условия для закупки дорогостоящего оружия – с целью снижения «зависимости Ханоя от более бюджетных вооружений российского производства».

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10 сентября Байден досрочно покинул саммит G20 для встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуеном Фу Чонгом. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о повышении уровня партнерства до «всеобъемлющего стратегического».

Как отмечал руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрий Мосяков в интервью «Ведомостям», США заинтересованы в том, чтобы перетянуть Вьетнам от Китая, создать для Пекина барьер в регионе, учитывая, что Ханой единственный, кто может создать «реальные проблемы» Пекину в Юго-Восточной Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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