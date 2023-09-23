СМИ узнали о переговорах США и Вьетнама по поставкам F-16
Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму истребителей F-16 в рамках крупного пакета вооружений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Сделка, по словам собеседников, может завершить новый этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем. Соглашение могут заключить в течение следующего года.
При этом обсуждение пока находится на ранней стадии, детали прорабатываются. Чиновники не исключают, что поставка может и не состояться. В то же время США могут предложить Вьетнаму специальные финансовые условия для закупки дорогостоящего оружия – с целью снижения «зависимости Ханоя от более бюджетных вооружений российского производства».
10 сентября Байден досрочно покинул саммит G20 для встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуеном Фу Чонгом. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о повышении уровня партнерства до «всеобъемлющего стратегического».
Как отмечал руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрий Мосяков в интервью «Ведомостям», США заинтересованы в том, чтобы перетянуть Вьетнам от Китая, создать для Пекина барьер в регионе, учитывая, что Ханой единственный, кто может создать «реальные проблемы» Пекину в Юго-Восточной Азии.